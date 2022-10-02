ООН: Витоки на «Північних потоках» призвели до найбільшого в історії викиду метану

Розриви на російських газопроводах системи «Північний потік» призвели до, ймовірно, найбільшого в історії викиду метану (принаймні зафіксованого).
Про це заявили в Програмі ООН з навколишнього середовища, передає Reuters.
Дослідники за допомогою супутників розрахували швидкість витоку метану з однієї з чотирьох точок розриву в Балтійському морі — це 22 920 кілограмів метану на годину, що еквівалентно спалюванню близько 285 760 кг вугілля щогодини. Отже за найскромнішими підрахунками чотири витоки давали назовні 88 тисяч кг на годину.
Голова програми Манфреді Кальтаджіроне заявив, що розриви на трубопроводах зводять нанівець намагання країн скоротити викиди в атмосферу.
Витік газу ще 29 вересня оцінили як джерело кліматичної катастрофи.
Викиди метану є другим найбільшим фактором, що сприяє зміні клімату. Тонна метану за 20 років нагріває атмосферу в 83 рази більше, ніж тонна вуглекислого газу.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела в британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони. У CNN повідомляли, що поблизу зон витоків 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.
- 1 жовтня оператор Nord Stream повідомив, що витік газу з газопроводу «Північний потік — 2» припинився, тиск стабілізувався.