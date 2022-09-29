Упродовж тижня росія атакувала Україну 29 дронами іранського виробництва

Від початку тижня, 26 вересня, росія застосувала 29 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, десять з них збили сили ППО України.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Протягом минулого тижня противник використав два ударних безпілотники. Водночас цього тижня здійснено 29 застосувань дронів-камікадзе іранського виробництва», — заявив Громов і додав, що загалом за тиждень ЗСУ знищили 23 повітряні цілі.

«Зокрема, сьогодні наші військові за допомогою стрілецької зброї збили ворожий «Орлан-10», — зазначив спікер.