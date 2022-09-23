Данія з наступного року відновить розведення норок, яке зупинили через поширення серед тварин коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство сільського господарства Данії повідомило, що не продовжуватиме заборону на розведення. Оцінка органів охорони здоров’я показала, що існує обмежений ризик для здоров’я населення через відновлення «суттєво скороченого виробництва норок і впровадження заходів із запобігання зараженню».
У квітні 2020 року в норок виявили мутовану форму коронавірусу. У тварин спостерігалися проблеми з диханням і підвищена смертність. Першими про хворих тварин заявили Данія та Іспанія, згодом ВООЗ повідомила про випадки зараження норок у Нідерландах, Італії, США, Швеції та інших країнах. Норки при цьому заражали людей.
- Данія вирішила забити 17 млн норок на 1 080 фермах, фермери виступили проти такого рішення. Вони зазначили, що дії уряду є незаконними, а вбивство норок знищить бізнес багатьох із них. Данія в результаті ввела локдаун на півночі країни.
- Через скандал з норками міністр сільського господарства Могенс Єнсен подав у відставку. Одразу після забиття тварин влада Данії оголосила про зникнення штаму коронавірусу.
- Пізніше стало відомо, що могильники норок, яких екстрено знищили після виявлення у них штаму мутованого COVID-19, могли забруднити ґрунтові води.