Данія продовжить заборону на розведення норок

Уряд Данії продовжить заборону на розведення норок до 2023 року.
Про це повідомляє Reuters.
Нинішня заборона, яка була запроваджена минулого року після того, як на кілька сотень норкових ферм поширився коронавірус, діятиме до 2022 року.
Рішення ще має бути підтверджене парламентом, однак місцеві ЗМІ повідомляють, що його підтримують більшість парламентарів. Цей крок обґрунтували висновками провідного інституту інфекційних хвороб у країні, який у червні цього року вказав, що розведення норок все ще може становити загрозу для здоров’я населення.
У квітні 2020 року в норок почали виявляти мутовану форму коронавірусу. У тварин спостерігалися проблеми з диханням і підвищена смертність. Першими про хворих тварин заявили Данія та Іспанія, згодом ВООЗ повідомила про випадки зараження норок у Нідерландах, Італії, США, Швеції та інших країнах. Норки при цьому заражали людей.
- Данія вирішила забити 17 млн норок на 1 080 фермах, фермери виступили проти такого рішення. Вони зазначили, що дії уряду є незаконними, а вбивство норок знищить бізнес багатьох із них. Данія в результаті ввела локдаун на півночі країни.
- Через скандал з норками міністр сільського господарства Могенс Єнсен подав у відставку. Одразу після забиття тварин влада Данії оголосила про зникнення штаму коронавірусу.
- Пізніше стало відомо, що могильники норок, яких екстрено знищили після виявлення у них штаму мутованого COVID-19, могли забруднити ґрунтові води.