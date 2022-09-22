У Нідерландах відбулося останнє засідання суду у справі збиття рейсу MH17

У Нідерландах відбулося останнє засідання суду, що розглядав справу про збиття літака рейсу MH17 Malaysian Airlines у небі над Донбасом влітку 2014 року. Рішення винесуть 17 листопада.

Про це повідомляє Укрінформ.

Засідання тривало близько пʼяти хвилин. У залі суду були присутні родичі загиблих, їхні адвокати та захист одного з чотирьох фігурантів — підполковника російського гру олега пулатова.

Суддя Гендрік Стейнгаюс оголосив, що вирок у справі MH17 винесуть 17 листопада 2022 року о 13:30 за місцевим часом. Він стосуватиметься всіх чотирьох обвинувачених.

«Суд має намір 17 листопада 2022 року оголосити вирок у справі, якщо не виникнуть якісь непередбачені обставини», — сказав Стейнгаюс.