У звільненій Козачій Лопані знайшли ще дві катівні — у підвалах вокзалу і магазину

У селищі Козача Лопань на Харківщині знайшли ще дві катівні, облаштовані російськими окупантами.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Катівні були розташовані в підвалах підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Тут росіяни катували місцевих мешканців і насильно їх утримували. Наразі правоохоронці шукають свідків, постраждалих і збирають доказову базу, щоб встановити причетних до злочинів окупантів.
- Раніше в МВС повідомляли, що на звільнених територіях Харківської області знайшли десятки катівень — в Ізюмі, Балаклії, Козачій Лопані та інших населених пунктах. В Ізюмі також знайшли масове поховання — орієнтовно 445 могил. Ексгумація триватиме два тижні.