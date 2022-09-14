Данія навчатиме українських військових на своїй території

Уряд Данії вирішив приєднатися до навчання українських військових. Там готуватимуть бійців ЗСУ на своїй території.

Про це заявив міністр оборони країни Мортен Бедсков, пише AFP.

«Навчання проходитиме в Данії. Я не можу вдаватися до подробиць, але в Данії проходитиме навчання українських військовослужбовців», — сказав він.

Раніше Данія долучилася до масштабної програми тренування українських військових у Великій Британії та відправила туди 130 своїх інструкторів. Тепер данці хочуть навчати ЗСУ у своїй країні.

За словами Бедскова, українські військові можуть прибути до Данії до кінця 2022 року.

«Данія є однією з країн, де проходитиме навчання, також є інші європейські країни, які теж розпочали навчання», — сказав він.

Міністр додав, що Данія має «багаторічний досвід підготовки української оборони».