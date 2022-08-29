Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької атомної електростанції

Місія Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) відправилася до Запорізької атомної електростанції.
Про це у Twitter повідомив голова агентства Рафаель Гроссі.
«Ми повинні захистити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка прибуде на ЗАЕС цього тижня», — написав Гроссі.
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один з інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії була повністю відключена від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії звʼязку ЗАЕС з енергосистемою України — ПЛ-750 кВ ЗАЕС — «Дніпровська». «Енергоатом» повідомляв, що це сталося через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС унаслідок обстрілів російськими військовими. Ці пожежі зафіксував супутник.