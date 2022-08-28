Голова МЗС Німеччини виступила проти запуску «Північного потоку — 2»

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти запуску російського газопроводу «Північний потік — 2», наголосивши на енергокризі, яка виникла на тлі зупинки поставок газу до Європи через «Північний потік — 1».
В інтервʼю Bild вона заявила, що росія використовує газопроводи як зброю у гібридній війні.
«Якщо путін не здійснює поставки через «Північний потік — 1», чому він повинен здійснювати поставки через «Північний потік — 2»? «Північним потоком — 1» надходить недостатня кількість газу не тому, що трубопровід зламаний, а тому, що путін цього не хоче», — сказала міністр.
Також Бербок заявила, що російський дешевий газ був «самообманом».
«Ми, можливо, не заплатили за нього багато грошей, однак ми заплатили за нього нашою безпекою та незалежністю. І українці вже заплатили за нього тисячами своїх життів», — зазначила вона.
- Із 16 червня «Газпром» скоротив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. Канада зробила виняток із санкцій проти росії, відремонтувала турбіну і відправила її до Німеччини, проте росія її досі не забрала. На тлі цього російський «Газпром» знову скоротив поставки газу «Північним потоком» до 20% потужності труби.
- 19 серпня «Газпром» заявив про зупинку прокачки газу до ЄС «Північним потоком» до 31 серпня, пославшись на ремонт єдиної робочої турбіни. Це спричинило значне зростання цін на газ у ЄС.
- 19 серпня віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубікі виступив за відкриття «Північного потоку — 2», щоб заповнити газосховища на зиму. В МЗС України це назвали «наркозалежністю».
- Президент Польщі закликав Німеччину демонтувати «Північний потік — 2».