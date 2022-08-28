Голова МЗС Німеччини виступила проти запуску «Північного потоку — 2»

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти запуску російського газопроводу «Північний потік — 2», наголосивши на енергокризі, яка виникла на тлі зупинки поставок газу до Європи через «Північний потік — 1».

В інтервʼю Bild вона заявила, що росія використовує газопроводи як зброю у гібридній війні.

«Якщо путін не здійснює поставки через «Північний потік — 1», чому він повинен здійснювати поставки через «Північний потік — 2»? «Північним потоком — 1» надходить недостатня кількість газу не тому, що трубопровід зламаний, а тому, що путін цього не хоче», — сказала міністр.

Також Бербок заявила, що російський дешевий газ був «самообманом».

«Ми, можливо, не заплатили за нього багато грошей, однак ми заплатили за нього нашою безпекою та незалежністю. І українці вже заплатили за нього тисячами своїх життів», — зазначила вона.