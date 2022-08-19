Російський «Газпром» заявив про зупинку прокачки газу до ЄС «Північним потоком»

Російський «Газпром» заявив про зупинку прокачки газу до Європи «Північним потоком» нібито через ремонт єдиної робочої турбіни.

Про це повідомляє «РБК».

У «Газпромі» кажуть, що ремонт триватиме три доби — до 31 серпня. Постачання газу трубопроводом на цей час буде зупинене.

«Комплекс регламентних робіт згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування буде виконано спільно з фахівцями [німецької] компанії Siemens», — заявили в «Газпромі».

На тлі цього оголошення ціна на газ у Європі підскочила на 7% — до рівня понад $2 600 за тисячу кубометрів.