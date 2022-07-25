«Газпром» вирішив зупинити експлуатацію ще однієї турбіни «Північного потоку»

«Газпром» вирішив зупинити експлуатацію ще однієї турбіни Siemens на станції «Портова» газопроводу «Північний потік». Про це компанія повідомила 25 липня.
Турбіну зупинили «у звʼязку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту». Таким чином, постачання російського газу по трубі скоротяться до 20% від потужності магістралі (до 33 мільйонів кубічних метрів).
Минулого тижня путін пояснював, що приблизно 26 липня одна з двох турбін, що продовжують працювати, повинна також вирушити на регламентний ремонт, тобто без турбіни з Канади працюватиме тільки один агрегат.
- Газова турбіна Siemens «Північного потоку» була на ремонті в Канаді, однак та через санкції не мала була віддавати турбіну назад. Проте Канада вирішила зробити виняток і віддати турбіну. Тоді турбіну після ремонту відправили до росії, але вона дорогою застрягла в Німеччині, оскільки рф не надала документів, необхідних для ввезення турбіни до росії. «Газпром» заявляв, що компанія не отримала від німецької Siemens офіційних документів, які дозволяють повернути турбіну до росії в умовах санкцій Канади та ЄС.
- У червні москва скоротила потужність «Північного потоку» на 60%, пославшись на затримку повернення турбіни. 21 липня рф відновила поставки газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік» на низьких потужностях.