Reuters: Турбіна для «Північного потоку» застрягла в Німеччині через росію — «Газпром» стверджував, що її відсутність призвела до меншої прокачки газу

Турбіна Siemens для газопроводу «Північний потік», відсутність якої, за словами москви, призвела до меншої прокачки газу у Європу, застрягла в Німеччині, тому що російська сторона не дала дозволу на її транспортування.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Канада після ремонту відправила турбіну до росії, але вона дорогою залишилася у Німеччині, оскільки рф не надала документи, необхідні для ввезення турбіни до росії. У Німеччини немає даних про напрямок транспортування — куди саме турбіна має бути доставлена і через який митний пост.

Німецька компанія Siemens заявила, що хотіла б повернути турбіну, але не може контролювати весь процес. Джерела Reuters зазначають, що повернення турбіни може тривати кілька днів або навіть тижнів, тому Берлін матиме низькі поставки газу ще певний час.