Росія повністю зупинила газопровід «Північний потік» нібито для ремонту

З 11 липня російський газопровід «Північний потік» повністю зупинили нібито на плановий ремонт. Німеччина припинила отримувати через нього газ.
Про це пише Интерфакс.
У росії запевняють, що такі роботи проводяться на газопроводах щороку і все було узгоджено. Ремонтувати газопровід будуть з 11 по 21 липня.
Згідно з даними на сайті оператора, з 6 години ранку газ через «Північний потік» перестав надходити. Роботи мають тривати десять днів на рівні обладнання та програмного забезпечення.
Але у Німеччині побоюються, що планові технічні роботи можуть перетворитись на «безперервне техобслуговування з політичних мотивів». Саме з цим повʼязаний тиск на Канаду з вимогою зробити виняток із санкцій та передати росіянам газову турбіну для ремонту газопроводу.
- 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон повідомив, що його країна зробить виняток із запроваджених проти росії санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу «Північний потік».
- Генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Канада скорилася тиску, а росія продовжить шантажувати ЄС. Українська сторона акцентує на тому, що рф може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком» є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Однак росіяни навмисно скорочують поставки, щоб шантажувати ЄС та змусити створити певні винятки із санкцій.