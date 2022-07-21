Росія відновила поставки газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік»

Речник дочірнього підприємства російського «Газпрому» Nord Stream AG повідомив про перші надходження російського газу до Німеччини газопроводом «Північний потік» після його ремонту.
Про це пише Spiegel.
У компанії-операторі також повідомили, що обсяги поставок були заявлені приблизно на тому ж рівні, що й до ремонту — 67 мільйонів кубометрів на добу, або 40% від максимальної потужності.
Однак заявлені обсяги можуть змінювати протягом дня — після відповідного попереднього повідомлення.
- 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон повідомив, що його країна зробить виняток із запроваджених проти росії санкцій та поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу «Північний потік».
- Генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Канада скорилася тиску, а росія продовжить шантажувати ЄС. Українська сторона акцентує на тому, що рф може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком» є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Однак росіяни навмисно скорочують поставки, щоб шантажувати ЄС та змусити створити певні винятки із санкцій.
- Із 16 червня «Газпром» зменшив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до росії. З 11 по 21 липня поставки газу цим трубопроводом повністю зупиняли.