Постачання газу до ЄС «Північним потоком» скоротилися до 20% потужності труби

Зранку постачання газу російським трубопроводом «Північний потік» скоротилися до 20% потужності труби, повідомляють кремлівські ЗМІ.

На цьому фоні ціна газу в Європі зросла на 12% і вже перевищує $2350 за тисячу кубометрів.

«Газпром» ще 25 липня анонсував скорочення поставок газу до Європи нібито через технічні причини — вивід на ремонт ще однієї турбіни. В Євросоюзі тоді заявили, що це рішення політично вмотивоване і воно не має технічних підстав.