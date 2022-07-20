Bloomberg: ЄС планує добровільно скоротити вживання газу на 15% через проблеми з поставками з росії

Європейський Союз планує запропонувати країнам-членам скоротити вживання газу на 15% з наступного місяця через занепокоєння, що рф може припинити поставки. Це буде один із кроків загального плану ЄС зі зменшення наслідків ймовірного відключення росією поставок газу.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
План отримав назву «Економте газ для безпечної зими». Єврокомісія планує рекомендувати кроки, які включають скорочення послуг опалення та кондиціонування, а також певні ринкові заходи. План оприлюднять у середу.
За оцінкою Єврокомісії, у разі відключення газу Європа може втратити до 1,5% ВВП взимку. Найбільша проблема ЄС цієї зими полягає в тому, щоб забезпечити достатнє постачання газу для паливних печей та електрогенераторів.
Водночас велика група країн виступає проти обовʼязкових скорочень. Вони наголошують, що національні уряди вже мають плани на випадок надзвичайних ситуацій і скоротять попит незалежно від того, чи зобовʼязує їх до цього ЄС.
- З 16 червня «Газпром» зменшив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до росії. З 11 по 21 липня поставки газу цим трубопроводом повністю зупинили.
- Не виключено, що росія може вдатися до шантажу, щоб домогтися зняття санкцій та не відновлювати постачання газу. «Північний потік — 1» — це основний маршрут постачання російського газу до Європи після початку війни в Україні.