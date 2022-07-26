Євросоюз назвав політичним рішення росії щодо скорочення поставок газу

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон назвала останнє рішення «Газпрому» скоротити постачання газу політично мотивованим. За її словами, воно не має технічних підстав.
Про це Сімсон заявила на зустріч міністрів енергетики ЄС у Брюсселі, передає «Європейська правда».
«Ми знаємо, що технічних причин для цього немає. Це політично вмотивований крок, і ми маємо бути до цього готові. І саме тому попереджувальне зниження нашого попиту на газ є мудрою стратегією», — сказала Сімсон.
Вона додала, що дії «Газпрому» змушують ЄС готуватися до припинення постачань з росії будь-якої миті.
- Минулого тижня Європейська комісія запропонувала надзвичайний план, який вимагає від кожної країни зменшити споживання газу на 15% з серпня до березня, у разі подальшого скорочення постачання палива. 26 липня стало відомо, що країни Євросоюзу погодили надзвичайний план. Його мають затвердити на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі.
- З 16 червня «Газпром» зменшив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до росії, але до рф вона досі не доїхала.
- 21 липня рф відновила поставки газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік» на низьких потужностях.
- А 25 липня «Газпром» вирішив зупинити експлуатацію ще однієї турбіни газопроводу «Північний потік», скоротивши постачання газу до 20% від потужності магістралі.