Євросоюз назвав політичним рішення росії щодо скорочення поставок газу

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон назвала останнє рішення «Газпрому» скоротити постачання газу політично мотивованим. За її словами, воно не має технічних підстав.

Про це Сімсон заявила на зустріч міністрів енергетики ЄС у Брюсселі, передає «Європейська правда».

«Ми знаємо, що технічних причин для цього немає. Це політично вмотивований крок, і ми маємо бути до цього готові. І саме тому попереджувальне зниження нашого попиту на газ є мудрою стратегією», — сказала Сімсон.

Вона додала, що дії «Газпрому» змушують ЄС готуватися до припинення постачань з росії будь-якої миті.