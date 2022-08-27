Росія заблокувала ухвалення підсумкового протоколу конференції ООН про ядерну зброю

Росія заблокувала угоду в ООН, яка спрямована зміцнити договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) через «політичний характер документу». Про це повідомляє The Guardian.

Підсумкове засідання відклали більш ніж на чотири години через відмову росії погодитися з широкою заявою про підтримку договору про нерозповсюдження ядерної зброї, у якій згадувалася Запорізька атомна електростанція. У пʼятничному варіанті остаточного проєкту тексту наголошується на «першорядній важливості забезпечення контролю компетентними органами України ядерних обʼєктів, таких як Запорізька атомна електростанція».

Російська делегація була єдиною, хто висловився проти узгодженого тексту, але звинуватила у зриві конференції Україну та її «захисників», назвавши переговори «грою в один бік». Після виступу російська делегація вийшла із зали ООН.

«Глобальний висновок для мене полягає в тому, наскільки далекосяжними стали наслідки війни росії в Україні. Навіть у найпохмуріші моменти Холодної війни співпраця на підтримку ДНЯЗ часто була можливою. Але те, що ми побачили сьогодні на заключному пленарному засіданні, не обіцяє нічого доброго для майбутнього ядерної дипломатії, зокрема щодо таких питань, як контроль над озброєннями», — заявила директор програми нерозповсюдження в Євразії в Центрі досліджень імені Джеймса Мартіна Сара Бігдуд.