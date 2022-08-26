На Запорізькій АЕС до мережі підʼєднали другий із зупинених енергоблоків

Національна компанія «Енергоатом» повідомила, що на Запорізькій атомній електростанції до мережі підключили другий енергоблок.

«Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС підʼєднали до енергомережі, триває набір потужності», — заявив національний оператор атомними станціями.

Зазначається, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає. «Таким чином, Запорізька АЕС, попри численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України та забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії», — заявили в компанії.

У пʼятницю один із зупинених 25 серпня енергоблоків Запорізької АЕС підʼєднали до енергомережі.