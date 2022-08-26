На Запорізькій АЕС до мережі підʼєднали другий із зупинених енергоблоків

Національна компанія «Енергоатом» повідомила, що на Запорізькій атомній електростанції до мережі підключили другий енергоблок.
«Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС підʼєднали до енергомережі, триває набір потужності», — заявив національний оператор атомними станціями.
Зазначається, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає. «Таким чином, Запорізька АЕС, попри численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України та забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії», — заявили в компанії.
У пʼятницю один із зупинених 25 серпня енергоблоків Запорізької АЕС підʼєднали до енергомережі.
- 4 березня 2022 року окупанти захопили Енергодар і ЗАЕС поряд із містом. Це найбільша за розмірами АЕС у Європі та третя — у світі. Попри окупацію, вона досі працювала в обʼєднаній енергосистемі України.
- 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один із інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії була повністю відключена від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії звʼязку ЗАЕС з енергосистемою України — ПЛ-750 кВ ЗАЕС — «Дніпровська». «Енергоатом» повідомляв, що це сталося через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС унаслідок обстрілів російськими військовими. Ці пожежі зафіксував супутник.