Мер Мелітополя: Окупанти завезли до міста 10 хімлабораторій, щоб рятуватись від наслідків у разі аварії на ЗАЕС

Росіяни завезли до Мелітополя десять хімічних лабораторій, щоб у разі аварії на Запорізькій АЕС рятувати від радіації своє військове керівництво.
Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у власному Telegram-каналі.
За словами Федорова, росіяни планують за допомогою цих хімлабораторій рятувати своїх офіцерів і генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС. Лабораторії розташували на території однієї з міських лікарень.
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