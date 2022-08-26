Мер Мелітополя: Окупанти завезли до міста 10 хімлабораторій, щоб рятуватись від наслідків у разі аварії на ЗАЕС

Росіяни завезли до Мелітополя десять хімічних лабораторій, щоб у разі аварії на Запорізькій АЕС рятувати від радіації своє військове керівництво.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у власному Telegram-каналі.

За словами Федорова, росіяни планують за допомогою цих хімлабораторій рятувати своїх офіцерів і генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС. Лабораторії розташували на території однієї з міських лікарень.