Bloomberg: Місія МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, її члени матимуть більші повноваження, ніж зазвичай

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня. Серед членів місії будуть фахівці з безпеки, яких зазвичай не залучають до таких візитів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, члени місії матимуть ширші повноваження, ніж зазвичай. На станцію планують приїхати як ядерні фахівці, так і фахівці з безпеки та охорони.

Спочатку в МАГАТЕ планували відвідати ЗАЕС лише для того, аби переконатися, що запаси збагаченого урану не зникли зі станції під час війни. Однак поява у складі членів місії фахівців із безпеки може свідчити про те, що у МАГАТЕ планують також проаналізувати наслідки обстрілів ЗАЕС, що може бути використано для визначення винуватців обстрілів.

У середу директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі спілкувався з представниками «Росатому» — вони мали обговорити деталі місії. Вона вирушить через підконтрольну Україні територію, а потім опиниться неподалік ЗАЕС та Енергодару. Найімовірніше, члени МАГАТЕ вирушать туди через річку Дніпро.