Bloomberg: Місія МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, її члени матимуть більші повноваження, ніж зазвичай

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня. Серед членів місії будуть фахівці з безпеки, яких зазвичай не залучають до таких візитів.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За даними видання, члени місії матимуть ширші повноваження, ніж зазвичай. На станцію планують приїхати як ядерні фахівці, так і фахівці з безпеки та охорони.
Спочатку в МАГАТЕ планували відвідати ЗАЕС лише для того, аби переконатися, що запаси збагаченого урану не зникли зі станції під час війни. Однак поява у складі членів місії фахівців із безпеки може свідчити про те, що у МАГАТЕ планують також проаналізувати наслідки обстрілів ЗАЕС, що може бути використано для визначення винуватців обстрілів.
У середу директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі спілкувався з представниками «Росатому» — вони мали обговорити деталі місії. Вона вирушить через підконтрольну Україні територію, а потім опиниться неподалік ЗАЕС та Енергодару. Найімовірніше, члени МАГАТЕ вирушать туди через річку Дніпро.
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один з інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС і припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія проти.
- 23 серпня в українському «Енергоатомі» повідомили, що російські військові збільшили свою присутність на території ЗАЕС. Також вони привезли туди додаткову техніку.