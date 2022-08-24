Forbes: У війні проти України росія втратила військову техніку на $16,6 мільярда

За пів року повномасштабної війни проти України росія втратила 12 142 одиниці техніки вартістю $16,56 мільярда без урахування ракет.
Про це пише Forbes.
Під час окупації острова Зміїний, з лютого по червень, росіяни втратили військової техніки на майже мільярд доларів. Найбільшою втратою армії росії став ракетний крейсер «Москва» вартістю $750 мільйонів. Корабель був флагманом Чорноморського флоту. ЗСУ поцілили по крейсеру ракетами «Нептун» 13 квітня, а 14 квітня він затонув.
Окрім «Москви», на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російської техніки та кораблів на $165 мільйонів. Зокрема ЗСУ знищили вісім російських зенітно-ракетних комплексів «Тор», «Панцир» і «Стріла» загальною вартістю понад $100 мільйонів.
До затоплення крейсеру найдорожчою втратою армії росії великий десантний літак Іл-76 за $86 мільйонів. Його збили українські Сили ППО у небі над Васильковом наприкінці лютого.
Також ЗСУ завдали ударів по великому десантному кораблю «Саратов» , коли він перебував у порту окупованого Бердянська. Це судно вартістю $75 мільйонів стало третьою за вартістю втратою росіян.
Forbes оприлюднила десять найдорожчих втрат армії рф за одиницю:
- ракетний крейсер «Москва» — $750 мільйонів;
- літак Іл-76 — $86 мільйонів;
- десантний корабель «Саратов» — $75 мільйонів;
- літак Су-30СМ — $50 мільйонів;
- літак Су-34 — $40 мільйонів;
- літак Су-35 — $32 мільйони;
- літак Іл-22ПП — $30 мільйонів;
- ЗРК «Тор-М2» — $25 мільйонів;
- судно «Василь Бех» — $21 мільйон;
- ОТРК «Іскандер» — $21 мільйон.
Загалом за пів року війни українські військові потопили 15 російських суден на $82 мільярди.
9 серпня пролунали вибухи на авіабазі в Новофедорівці, що під Саками. Вони знищили боєприпаси й авіацію Чорноморського флоту рф. ЗСУ звітували про знищення 9 літаків. За даними Forbes, на цьому аеродромі були винищувачі Су-30СМ і розвідники Су-24МР, орієнтовна вартість яких становить $230 мільйонів.
Загалом у війні проти України росія втратила 234 літаки на $5,3 мільярда.
- Forbes не включав у перелік втрат вартість ракет, які росія випустила по Україні, бо їхню кількість наразі складно підрахувати. Командування Повітряних сил ЗСУ 18 липня повідомляло, що росія вже випустила по Україні близько трьох тисяч ракет різних типів.