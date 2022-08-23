«Зона комфорту для всіх, хто поважає Україну». Мінінфраструктури представило план відбудови Криму

Міністерство інфраструктури представило план з відбудови Криму після його деокупації Збройними силами України.

«Після встановлення української військово-цивільної адміністрації у Криму Україна розпочне масштабну програму реінтеграції. Ідеться не лише про відбудову, але й про системний розвиток регіону, з урахуванням соціально-культурних факторів і визначальної ролі туристичної галузі», — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, нові інфраструктурні проєкти півострова будуть націлені на перебудову та збільшення туристичних потоків з материкової України, а також із країн-партнерів. Ідеться про оновлення доріг, електрифікацію та модернізацію залізничної системи, а також про повернення у Крим міжнародних авіаліній.

Україна планує повернути до портів Криму масштабні вантажні потоки в рамках єдиної української системи морських перевезень і запустити регулярні пасажирські рейси та круїзні маршрути.

«Одне з найважливіших завдань — демонтувати залишки конструкцій незаконно збудованого мосту через Керченську протоку з мінімальною шкодою для екосистеми Криму. Це дозволить повністю розблокувати порти Азовського моря та продемонструвати світу, що саме значить верховенство міжнародного права», — заявив Кубраков.

Міністр підкреслив, що всі процеси відбудови та розвитку орієнтуватимуться насамперед на туристичну сферу. При цьому замість просування суто пляжного відпочинку передбачається відродити культові фестивали та події, зокрема й корінних народів Криму, сформувати простір для проведення бізнес-форумів, конференцій, масштабних концертів.

«Один із важливих проєктів — будівництво у Криму найбільшого на півдні України концертного майданчика», — підкреслив Кубраков.