У Севастополі на штаб чорноморського флоту рф впав безпілотник

В окупованому Севастополі зранку 20 серпня безпілотник впав на дах будівлі штабу чорноморського флоту рф.
Про це повідомив так званий губернатор міста михайло развозжаєв і додав, що «ППО не впоралась, але жертв немає». Штаб оточили екстрені служби, а мешканців просять не виходити на вулицю.
«Не збили, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає», — написав він.
Уже за годину развозжаєв передумав і сказав, що безпілотник все-таки збили — він впав на дах і загорівся.
- 9 серпня пролунали вибухи на авіабазі в Новофедорівці, що під Саками. Там вибухи знищили боєприпаси й авіацію чорноморського флоту рф. The Washington Post писало, що вибухи могли влаштувати українські спецпризначенці.
- Уранці 16 серпня міністерство оборони росії повідомило про детонацію на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району. Вибух також пошкодив залізницю, якою прямують потяги з росії до Криму. Пізніше в рф заявили про «диверсію».