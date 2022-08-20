У Севастополі на штаб чорноморського флоту рф впав безпілотник

В окупованому Севастополі зранку 20 серпня безпілотник впав на дах будівлі штабу чорноморського флоту рф.

Про це повідомив так званий губернатор міста михайло развозжаєв і додав, що «ППО не впоралась, але жертв немає». Штаб оточили екстрені служби, а мешканців просять не виходити на вулицю.

«Не збили, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає», — написав він.

Уже за годину развозжаєв передумав і сказав, що безпілотник все-таки збили — він впав на дах і загорівся.