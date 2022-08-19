Ердоган обговорить із путіним ситуацію на Запорізькій АЕС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить питання Запорізької АЕС із президентом росії володимиром путіним після переговорів з Володимиром Зеленським у Львові.
Про це пише CNN.
«Ми обговоримо це питання з паном путіним і попросимо його конкретно, щоб росія зробила свій внесок стосовно цього як важливий крок для миру в усьому світі», — сказав Ердоган в інтервʼю журналістам, повертаючись зі Львова.
Президент Туреччини висловив стурбованість триваючим конфліктом навколо Запорізької АЕС і нагадав про небезпеку «нового Чорнобиля».
- Напередодні Зеленський обговорив із Реджепом Таїпом Ердоганом ядерний шантаж росії на ЗАЕС. Президент України наголосив, що це є одним із найбільших ризиків, які створила війна рф проти України. Зеленський також погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
- Науковці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ розробили модель про те, як би поширювалася радіація в разі аварії на Запорізькій АЕС. Для моделі використали погодні умови за 15—18 серпня. Радіація зачепила б не тільки Україну, але й країни Європи.
- 18 серпня в міноборони росії погрожували зупинити роботу Запорізької АЕС, якщо «Україна не припинить обстрілювати станцію». В «Енергоатомі» заявили, що відключення наблизить сценарій радіаційної катастрофи.
- Окупанти заявили, що 19 серпня очікують на «масштабну провокацію» на ЗАЕС нібито з боку України, й анонсували онлайн-трансляцію. Головне управління розвідки повідомило, що росіяни оголосили несподіваний «вихідний» на станції. 19 серпня на ЗАЕС буде тільки оперативний персонал. Усім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники «Росатому», які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію обʼєкта.