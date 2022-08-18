Президент Зеленський зустрівся у Львові з генсеком ООН. Говорили про зерно, військовополонених і Запорізьку АЕС

Президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зустріч відбулася 18 серпня. Вони обговорили можливі напрямки розвитку ініціативи щодо вивозу зерна, питання незаконної та примусової депортації українців до росії, звільнення з полону військовослужбовців і медиків, а також теракт у Оленівці, де росіяни вбили захисників «Азовсталі».

Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу росії на Запорізькій АЕС. «Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного обʼєкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ», — зазначив Зеленський.

Президент і генсек ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. «Вона має бути здійснена в легальний спосіб через вільну від окупантів територію», — повідомили в ОП.

Володимир Зеленський / Facebook

Наразі у Львові у палаці Потоцьких тривають перемовини Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього у них відбудеться спільна зустріч з генсеком ООН. За підсумками цієї зустрічі запланована спільна пресконференція.