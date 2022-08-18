Окупанти на 19 серпня анонсували онлайн-трансляцію з Запорізької АЕС. Вони чекають на «провокацію»

Окупанти анонсували онлайн-трансляцію ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Кремлівські ЗМІ повідомляють про це з посиланням на заяву так званого «члена головної ради адміністрації області» володимира рогова. Зйомка планується для «силових структур» окупантів на 19 серпня.

У міноборони росії заявляли, що 19 серпня Україна нібито готує «масштабну провокацію» на станції. Рогов каже, що її ймовірність — майже 100%.

«Ймовірність того, що завтра буде здійснена провокація щодо атомної станції — вона не просто набагато вища за середню, а вона близька майже до 100%. Я спеціально буквально вчора передав безпілотники нашим хлопцям на атомну станцію, щоб по периметру велися постійні зйомки для росгвардії та наших силовиків, щоб потім будь-який приліт та момент можна було зафіксувати в режимі онлайн», — заявив окупант.