Зупинка енергоблоків ЗАЕС може призвести до «фукусімського сценарію»

Зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС може призвести до аварії, подібної до тої, яка сталася на японській атомній станції «Фукусіма-1» у 2011 році.

Про це повідомила Держінспекція ядерного регулювання України.

Зупинка енергоблоків та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки, що призведе до виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Саме за таким сценарієм відбулася аварія на станції «Фукусіма-1». Однак, якщо катастрофа у Японії відбулася через природні катаклізми, то на ЗАЕС це може статися через дії російських військ.

Атомна електростанція повинна мати постійне живлення для безперебійного охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, а також для підтримки систем контролю і управління. Ці потреби забезпечуються або за рахунок працюючих енергоблоків, або за рахунок зовнішнього енергоживлення. Проте через російські обстріли три з чотирьох ліній, які зʼєднують АЕС з енергосистемою України, пошкоджені. У разі пошкодження четвертої лінії станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб.

На випадок такої аварійної ситуації на АЕС є дизель-генератори, але для тривалої роботи їм потрібна значна кількість пального. Окупаційні війська можуть завадити поставкам дизелю, і після втрати усіх джерел живлення почнеться плавлення ядерного палива. Далі — викид радіоактивних речовин.

«Розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки. Залежно від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи, або росії та білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій», — зазначили у Держінспекції.