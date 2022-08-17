ГУР Міноборони: Після вибухів у Криму російські війська почали переміщувати свою авіацію вглиб півострова та на територію рф

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляють, що російські війська після вибухів у Криму почали переміщувати свою авіацію вглиб півострова та на територію рф. Загалом зафіксували переліт щонайменше 24 літаків та 14 гелікоптерів.

Про це пише ГУР Міноборони у своєму Telegram-каналі.

«Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території рф. Така активність відзначена після серії вибухів на обʼєктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів «Саки» (9 серпня) та «Гвардійське» (16 серпня)», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, 17 серпня з аеродрому «Бельбек» у Криму до росії перелетіли три Су-35С, три Су-34, пʼять Су-27/30СМ і ще три, ймовірно, МіГ-31.

Також аеродроми покинули шість гелікоптерів Ка-27 та ще вісім інших вертольотів.