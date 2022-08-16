Зеленський закликав жителів окупованого Криму не наближатися до військових обʼєктів росіян на півострові

Президент Володимир Зеленський закликав жителів окупованого Криму не наближатися до військових обʼєктів російської армії на півострові на тлі останніх вибухів. Те саме стосується й інших жителів окупованих територій України.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Щодня і щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз усіх наших людей у Криму, інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближуйтесь до військових обʼєктів російської армії та всіх місць, де вони зберігають боєприпаси та техніку, де тримають свої штаби», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що чим менше у російської армії буде можливостей сіяти смерті в Україні, тим раніше закінчиться війна. Зеленський зазначив, що масовий потік людей із Криму свідчить про те, що росіяни починають розуміти, що їм не місце на півострові.