На Тайвань знову прибула делегація США. Вона зустрінеться з президентом

Через два тижні після спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань знову прибула американська делегація.
Про це пише Reuters.
На острів прибула делегація Конгресу США, яку очолює сенатор-демократ Ед Маркі. Разом із ним прибули члени палати представників з Демократичної партії Джон Гараменді, Алан Лоувенталь, Дон Беєр та Амата Колман Радеваген, яка представляє Республіканську партію.
Вони пробудуть на острові два дні і проведуть зустріч з президентом Цай Інвень. Делегація обговорить американо-тайванські відносини, регіональну безпеку, торгівлю, інвестиції та інші питання.
В офісі президента Тайваню заявили, що візит делегації демонструє тверду підтримку США на тлі напруженості у Тайванській протоці, де армія Китаю проводить навчання.
Як передає Global Times, офіційні представники Китаю вже засудили візит делегації. Вони заявили, що із зростанням інтенсивності візитів американців зростає рішучість КНР «якнайшвидше вирішити тайванське питання».
- 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- 9 серпня Китай оголосив про продовження військових навчань навколо Тайваню — під час них відпрацюють операції зі «спільної оборони та спільної блокади острова».
- Тоді ж армія Тайваню почала артилерійські навчання в рамках підготовки до захисту острова від можливого нападу Китаю.
- Напередодні влада Китаю опублікувала «Білу книгу», яку випускає кожні два роки. У ній викладена оборонна стратегія країни. У окремому бюлетені, під назвою «Тайванське питання та обʼєднання Китаю в нову епоху», влада КНР просуває тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини». Пекін підкреслює, що «готовий створити широке місце для мирного воззʼєднання», але не виключає силового сценарію захоплення острова, зазначивши, що «немирні засоби будуть вжиті як крайній захід у ситуації, коли не буде вибору».
- 11 серпня Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай.