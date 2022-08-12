Amnesty International засудила російську армію за перетворення Запорізької АЕС на військову базу

Правозахисна організація Amnesty International засудила російську армію за те, що вона перетворила Запорізьку АЕС на військову базу. Там наголосили, що отримують численні свідчення з окупованого Енергодару про те, як мілітаризація міста негативно впливає на населення.
Про це пише пресслужба AI.
«Безпосередня небезпека, повʼязана з мілітаризацією Запорізької АЕС, є та має бути ключовим питанням для Ради Безпеки ООН. Схоже, ця мілітаризація є частиною ширшої стратегії російських сил, спрямованої на створення загроз громадянському населенню та нараження мільйонів людей на серйозний ризик. Ми також повинні звернути увагу на огидну поведінку росії та той факт, що за шість місяців агресії проти України її сили наразили на небезпеку і вбили багатьох мирних жителів», — зазначила генеральний секретар організації Аньєс Калламар.
В організації закликають Радбез ООН негайно приділити увагу ситуації на ЗАЕС і притягнути винних до відповідальності за широкий спектр злочинів, які вчиняє росія на території України.
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. Росіяни по ній гатили 5, 6 і 11 серпня, вони влучали у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора, поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива і поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС та припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. Штати вже підтримали цю ідею.
- 10 серпня глава «Енергоатому» Петро Котін заявив, що Україні життєво важливо відновити контроль над Запорізькою АЕС до зими, а росії — вивести звідти своїх військових і техніку. Охороняти обʼєкт можуть миротворці.