Flightradar перестав працювати через літак Ненсі Пелосі. За ним спостерігали понад 300 тисяч людей

Сервіс відстеження авіації Flightradar перестав працювати через високе навантаження. Понад 300 тисяч людей спостерігали на ньому за літаком спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, яка попри погрози Китаю може відвідати сьогодні Тайвань.

На збій у роботі сайту вказують сервіси Downdetector і DownForEveryoneOrJustMe.

Літак Пелосі вилетів із Куала-Лумпуру близько 11:00 за Києвом, а через три години повернув у напрямку до Тайваню.

Тим часом Китай стягує війська у провінції Фуцзянь — найближчій до Тайваню. У соцмережах там викладають відео з танками, БМП та ешелонами з технікою.

Reuters пише, що китайські військові літаки небезпечно пролетіли над лінією, що розділяє Тайванську протоку. Також до лінії підійшли військові кораблі КНР.

Війська Тайваню також приведені в бойову готовність. Наразі вони відстежують китайські сили.