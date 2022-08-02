Flightradar перестав працювати через літак Ненсі Пелосі. За ним спостерігали понад 300 тисяч людей

Сервіс відстеження авіації Flightradar перестав працювати через високе навантаження. Понад 300 тисяч людей спостерігали на ньому за літаком спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, яка попри погрози Китаю може відвідати сьогодні Тайвань.
На збій у роботі сайту вказують сервіси Downdetector і DownForEveryoneOrJustMe.
Літак Пелосі вилетів із Куала-Лумпуру близько 11:00 за Києвом, а через три години повернув у напрямку до Тайваню.
Тим часом Китай стягує війська у провінції Фуцзянь — найближчій до Тайваню. У соцмережах там викладають відео з танками, БМП та ешелонами з технікою.
Reuters пише, що китайські військові літаки небезпечно пролетіли над лінією, що розділяє Тайванську протоку. Також до лінії підійшли військові кораблі КНР.
Війська Тайваню також приведені в бойову готовність. Наразі вони відстежують китайські сили.
- 30 липня Ненсі Пелосі розпочала азійське турне. До її маршруту входять Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур. Тайвань офіційно не вказаний місцем відвідин. Напередодні Китай вже погрожував військовою відповіддю США.
- Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і може стати найвищим політиком США, який відвідав Тайвань від 1997 року. Джо Байден заявляв, що, за словами військових, візит Пелосі є не найкращою ідеєю, але назвав китайську критику цієї поїздки «явно марною та непотрібною».
- Китай пригрозив військовою відповіддю США, якщо Пелосі ступить на острів. На фоні цього американські бойові кораблі вирушили до берегів Тайваню.
- 1 серпня ЗМІ повідомляли, що британські депутати теж планують відвідати Тайвань, попри погрози Китаю, а в Євросоюзі готуються до потужних санкцій проти КНР, якщо китайські війська нападуть на Тайвань.