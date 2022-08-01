ЄС готується до можливої ескалації між США та Китаєм

У Європейському союзі побоюються, що конфлікт між США та Китаєм через Тайвань може загостритися. Брюссель готується до можливої ескалації.
Politico пише, що в Європі неохоче коментують тему Тайваню та суперечки між США та Китаєм. Проте європейські дипломати визнають, що існує небезпека виходу ситуації з-під контролю.
Здебільшого країни ЄС обережні зі своїми коментарями на цю тему, а от Велика Британія активно виступає з підтримкою Тайваню. Лондон запропонував озброїти острів та захистити населення, щоб уникнути ситуації, як в Україні.
ЄС зазначає, що в разі ескалації стане на бік США і вже превентивно розробляють санкції.
«У разі військового вторгнення ми дуже чітко дали зрозуміти, що ЄС разом зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками застосує подібні або навіть більші заходи, ніж ми зараз вжили проти росії», — заявив новий посол ЄС у Китаї Хорхе Толедо.
Крім того, ЄС закликають підготуватися до можливого збройного протистояння, оскільки приклад України показує, що потрібно очікувати «найгірших сценаріїв».
«Європейцям було б добре підготуватися до непередбачених ситуацій, підтримуючи Тайвань, залишаючись у тісному контакті з Пекіном, і сприяючи деескалації», — сказав віцеголова Мюнхенської конференції з безпеки Борис Руге.
- Армія Китаю останні три роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення.
- Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни». 23 травня 2022 року президент США заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу, якщо Китай спробує захопити Тайвань.
- 30 липня Ненсі Пелосі розпочала азійське турне. До її маршруту входять Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур. Тайвань офіційно не вказаний місцем відвідин. Напередодні Китай вже погрожував військовою відповіддю США.
- Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і стане найвищим політиком США, який відвідав Тайвань від 1997 року. Джо Байден заявляв, що за словами військових, візит Пелосі є не найкращою ідеєю, але назвав китайську критику цієї поїздки «явно марною та непотрібною».