Китайські війська «не сидітимуть склавши руки» в разі візиту спікера Палати представників США на Тайвань

Речник китайського Міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь заявив, що війська КНР «не сидітимуть склавши руки», якщо спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань.
Як пише Reuters, це чергове попередження було на тлі повідомлень ЗМІ, що Пелосі може незаплановано прилетіти в Тайбей 2 серпня. Ліцзянь каже, що через статус Пелосі як «чиновника № 3 в уряді США» її візит на Тайвань «призведе до кричущих політичних наслідків».
Тим часом японське видання Nikkei Asia пише, що американські бойові кораблі вирушили до берегів Тайваню. Серед них авіаносець USS Ronald Reagan, який повернувся в Південно-Китайське море після заходу в порт Сінгапуру, десантний корабель USS Tripoli, який перебуває неподалік Окінави і десантний корабель USS America (вийшов з Японії).
На Гаваях перебуває авіаносець USS Abraham Lincoln, 37 військових кораблів і ще три підводні човни, які можуть також вирушити до Тайваню.
Схоже, військові створюють буферну зону для літака Пелосі в разі, якщо вона вирішить відвідати Тайвань.
- Армія Китаю останні три роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни». 23 травня 2022 року президент США заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу, якщо Китай спробує захопити Тайвань.
- 30 липня Ненсі Пелосі розпочала азійське турне. До її маршруту входять Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур. Тайвань офіційно не вказаний місцем відвідин. Напередодні Китай вже погрожував військовою відповіддю США.
- Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і стане найвищим політиком США, який відвідав Тайвань від 1997 року. Джо Байден заявляв, що за словами військових, візит Пелосі є не найкращою ідеєю, але назвав китайську критику цієї поїздки «явно марною та непотрібною».