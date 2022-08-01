Китайські війська «не сидітимуть склавши руки» в разі візиту спікера Палати представників США на Тайвань

Речник китайського Міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь заявив, що війська КНР «не сидітимуть склавши руки», якщо спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань.

Як пише Reuters, це чергове попередження було на тлі повідомлень ЗМІ, що Пелосі може незаплановано прилетіти в Тайбей 2 серпня. Ліцзянь каже, що через статус Пелосі як «чиновника № 3 в уряді США» її візит на Тайвань «призведе до кричущих політичних наслідків».

Тим часом японське видання Nikkei Asia пише, що американські бойові кораблі вирушили до берегів Тайваню. Серед них авіаносець USS Ronald Reagan, який повернувся в Південно-Китайське море після заходу в порт Сінгапуру, десантний корабель USS Tripoli, який перебуває неподалік Окінави і десантний корабель USS America (вийшов з Японії).

На Гаваях перебуває авіаносець USS Abraham Lincoln, 37 військових кораблів і ще три підводні човни, які можуть також вирушити до Тайваню.

Схоже, військові створюють буферну зону для літака Пелосі в разі, якщо вона вирішить відвідати Тайвань.