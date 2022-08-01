The Guardian: Британські депутати теж планують відвідати Тайвань попри погрози Китаю

Депутати Палати громад Великої Британії збираються відвідати Тайвань.
Про це повідомляє The Guardian.
Раніше американські ЗМІ повідомили про плани спікера Палати представників Ненсі Пелосі відвідати Тайвань. На цю інформацію жорстко відповів Китай, пригрозивши завдати військового удару по острову.
Депутати відвідають Тайвань пізніше цього року — ймовірно, у листопаді або на початку грудня. Джерела кажуть, що поїздка, яка спочатку була запланована на початок цього року, але відкладена через те, що в одного члена делегації був позитивний тест на коронавірус, має на меті продемонструвати підтримку з боку Британії.
- Армія Китаю останні три роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення.
- Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни». 23 травня 2022 року президент США заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу, якщо Китай спробує захопити Тайвань.
- 30 липня Ненсі Пелосі розпочала азійське турне. До її маршруту входять Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур. Тайвань офіційно не вказаний місцем відвідин. Напередодні Китай вже погрожував військовою відповіддю США.
- Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і стане найвищим політиком США, який відвідав Тайвань від 1997 року. Джо Байден заявляв, що, за словами військових, візит Пелосі є не найкращою ідеєю, але назвав китайську критику цієї поїздки «явно марною та непотрібною».