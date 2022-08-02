Тайвань посилив рівень бойової готовності, а Китай почав військові навчання

Міністерство оборони Тайваню посилило рівень бойової готовності з ранку 2 серпня до полудня 4 серпня на тлі можливого візиту спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
Як пише Reuters, такі заходи вживають через відкриті погрози Китаю застосувати війська. Очікується, що Пелосі може прибути на зустріч із президентом Тайваню саме в цей період.
Китай тим часом розпочав нові військові навчання в Південно-Китайському морі. Вони триватимуть із 2 до 6 серпня. У цей період захід сторонніх кораблів до зони навчань буде заборонений. Маневри проходитимуть майже впритул до Тайваню.
- 30 липня Ненсі Пелосі розпочала азійське турне. До її маршруту входять Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур. Тайвань офіційно не вказаний місцем відвідин. Напередодні Китай вже погрожував військовою відповіддю США.
- Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і може стати найвищим політиком США, який відвідав Тайвань від 1997 року. Джо Байден заявляв, що, за словами військових, візит Пелосі є не найкращою ідеєю, але назвав китайську критику цієї поїздки «явно марною та непотрібною».
- Китай пригрозив військовою відповіддю США, якщо Пелосі ступить на острів. На фоні цього американські бойові кораблі вирушили до берегів Тайваню.
- 1 серпня ЗМІ повідомляли, що британські депутати теж планують відвідати Тайвань, попри погрози Китаю, а в Євросоюзі готуються до потужних санкцій проти КНР, якщо китайські війська нападуть на Тайвань.