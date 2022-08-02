Родичі «азовців» заявили про повну бездіяльність ООН і Червоного Хреста щодо полонених

Родичі військовополонених з полку «Азов» заявляють про повну бездіяльність ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста в питанні українських полонених з «Азовсталі».

Про це «Радіо Свобода» розповіла Сандра Кротевич — член Асоціації родин захисників «Азовсталі», сестра начальника штабу «Азову» Богдана Кротевича, який перебуває у полоні росіян.

За її словами, до ООН і Червоного Хреста дуже багато претензій, тому що вони «взагалі нічого не роблять». Червоний Хрест досі не повідомив, скільки полонених загинули та скільки з них під вартою росіян або в лікарнях.

«Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобовʼязань не дотримали», — сказала Кротевич.

Родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і вже готують документи для цього.

«Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобовʼязання за конвенціями, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває», — додала Кротевич.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста казали, що не отримали дозволу на доступ до колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де утримували українських військовополонених з «Азову». Омбудсман Дмитро Лубінець заявляв, що не отримував від ООН жодного сигналу щодо теракту в Оленівці. Попри це, росія заявляла, що запросила ООН і Червоний Хрест для розслідування.