У росії заявили, що запросили ООН і Червоний Хрест для розслідування загибелі військовополонених українців в Оленівці

У міністерстві оборони росії заявили, що рф офіційно запросила експертів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста для розслідування теракту теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області.
Про це йдеться в Telegram російського міноборони.
«Російська федерація на користь проведення обʼєктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, який призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросила експертів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста», — зазначили в оборонному відомстві окупантів.
Перед цим Червоний Хрест у своєму Twitter повідомив, що організацію не допустили до місця вбивства українських військовополонених в Оленівці.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області. У переліку — 48 загиблих, особи двох встановлюють, адже вони нібито загинули дорогою до лікарні. У списку поранених — 73 прізвища.
- Журналіст Крістофер Міллер оприлюднив фото російського табору для військовополонених в окупованій Оленівці Донецької області. Знімки зробив супутник Maxar до та після теракту в колонії.