Росія досі попри обіцянки не надала Червоному Хресту доступ до колонії в Оленівці

Міжнародний Комітет Червоного Хреста досі не отримав дозволу на доступ до колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.
Заяву МКЧХ цитує агенція Reuters.
«Сторони повинні зробити все від них залежне, у тому числі шляхом неупереджених розслідувань, щоб допомогти визначити факти, що стоять за нападом, і внести ясність у це питання. Однак це не роль або мандат МКЧХ щодо проведення публічних розслідувань ймовірних воєнних злочинів», — йдеться в заяві.
Перед цим міноборони росії повідомило, що москва офіційно запрошує експертів ООН та Червоного Хреста для розслідування теракту в Оленівці.
Також росія досі не відповіла Україні на вимогу про повернення тіл загиблих азовців. Про це повідомила віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу в Кременчуку.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області. У переліку — 48 загиблих, особи двох встановлюють, адже вони нібито загинули дорогою до лікарні. У списку поранених — 73 прізвища.
- Журналіст Крістофер Міллер оприлюднив фото російського табору для військовополонених в окупованій Оленівці Донецької області. Знімки зробив супутник Maxar до та після теракту в колонії.