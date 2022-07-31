Росія досі попри обіцянки не надала Червоному Хресту доступ до колонії в Оленівці

Міжнародний Комітет Червоного Хреста досі не отримав дозволу на доступ до колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

Заяву МКЧХ цитує агенція Reuters.

«Сторони повинні зробити все від них залежне, у тому числі шляхом неупереджених розслідувань, щоб допомогти визначити факти, що стоять за нападом, і внести ясність у це питання. Однак це не роль або мандат МКЧХ щодо проведення публічних розслідувань ймовірних воєнних злочинів», — йдеться в заяві.

Перед цим міноборони росії повідомило, що москва офіційно запрошує експертів ООН та Червоного Хреста для розслідування теракту в Оленівці.

Також росія досі не відповіла Україні на вимогу про повернення тіл загиблих азовців. Про це повідомила віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу в Кременчуку.