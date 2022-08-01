Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що не отримував від ООН жодного сигналу щодо теракту в Оленівці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що поки не отримував від ООН жодного сигналу щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Можу повідомити, що у нас є комунікація з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, по Організації Обʼєднаних Націй у нас гірша ситуація. Листи, офіційні запити я направляю. Я зробив це в перший день, одразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримував. Я можу це публічно підтвердити», — зазначив Лубінець.

Після цього 1 серпня репортерка AJ English Аманда Прайс у своєму Twitter процитувала прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.

«ООН розглядає запити України і росії про проведення розслідування смертельного нападу в пʼятницю (29 липня) на обʼєкт, де утримувалися військовополонені в Оленівці. ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування можливим», — йдеться у дописі.

Речник ООН Фархан Хак підтвердив цю інформацію «Суспільному».