Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що не отримував від ООН жодного сигналу щодо теракту в Оленівці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що поки не отримував від ООН жодного сигналу щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці.
Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
«Можу повідомити, що у нас є комунікація з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, по Організації Обʼєднаних Націй у нас гірша ситуація. Листи, офіційні запити я направляю. Я зробив це в перший день, одразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримував. Я можу це публічно підтвердити», — зазначив Лубінець.
Після цього 1 серпня репортерка AJ English Аманда Прайс у своєму Twitter процитувала прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.
«ООН розглядає запити України і росії про проведення розслідування смертельного нападу в пʼятницю (29 липня) на обʼєкт, де утримувалися військовополонені в Оленівці. ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування можливим», — йдеться у дописі.
Речник ООН Фархан Хак підтвердив цю інформацію «Суспільному».
- 16 травня, за посередництва ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь». І саме цим організаціям росія дала гарантію, що збереже життя полоненим.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області. У переліку — 48 загиблих, особи двох встановлюють, адже вони нібито загинули дорогою до лікарні. У списку поранених — 73 прізвища.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що хоче особисто відвідати колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де загинули українські військовополонені. Він наголошує, що вибух в Оленівці — це воєнний злочин.