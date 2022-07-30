Омбудсман Лубінець хоче особисто відвідати колонію в окупованій Оленівці, де тримають українських полонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець хоче особисто відвідати колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де загинули близько 50 українських військовополонених. Він наголошує, що вибух в Оленівці — це воєнний злочин.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Я не просто готовий — я вимагаю, щоб мені надали можливість відвідати це місце воєнного злочину», — заявив Лубінець.

За його словами, наразі представники України можуть лише аналізувати ті фото та відео, які є в публічному доступі. Він підкреслює, що всі вони не мають доказів обстрілу колонії.

«Думаю, що всі військові експерти в один голос скажуть, що це в принципі неможливо, якби в барак влучила будь-яка ракета. Так само не постраждали якимось, напевно дивом, російські військові, які там були. Жоден працівник цієї виправної установи теж не постраждав», — пояснив він.

Зараз Україна вимагає від міжнародних інституцій, які гарантували вихід українських військових із «Азовсталі», щоб ті гарантували безпеку полонених і повернення їх додому шляхом обміну. Так само Україна вимагає надати омбудсману доступ до колонії в Оленівці.