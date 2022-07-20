Міжнародна організація цивільної авіації визнала білоруську владу винною у примусовій посадці літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) визнала, що білоруська влада несе відповідальність за примусову посадку літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем. Інцидент стався у травні 2021 року в Мінську.
Про це пише Reuters.
Раніше в ICAO зазначили, що не знають, хто саме був ініціатором історії про фейкове замінування, щоб посадити літак. Тепер там офіційно звинуватили в цьому білоруських чиновників.
«Рада ICAO визнала, що загроза замінування рейсу [...] була свідомо хибною і загрожувала його безпеці. Крім того, загрозу було доведено до відома льотного екіпажу за вказівкою вищих посадових осіб уряду білорусі», — вважають в організації.
Лише представник росії в раді ICAO виступив категорично проти такого висновку, усі інші підтримали таку заяву.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Після цього низка країн, зокрема й Україна, припинили авіасполучення з білоруссю, а «Белавіа» заборонили рейси. Після цього білорусь отримала санкції.
- У грудні 2021 року білоруський авіадиспетчер, який брав участь у посадці літака з Протасевичем, розповів, що операцією керувало кдб білорусі. Згодом польські спецслужби оприлюднили запис розмови диспетчера і пілота.
- 21 січня 2022 року США звинуватили в авіаційному піратстві чотирьох білоруських чиновників, серед яких є працівники держбезпеки. Зазначеним особам загрожує довічне увʼязнення, якщо Штати доведуть їхню провину.