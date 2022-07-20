Міжнародна організація цивільної авіації визнала білоруську владу винною у примусовій посадці літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) визнала, що білоруська влада несе відповідальність за примусову посадку літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем. Інцидент стався у травні 2021 року в Мінську.

Про це пише Reuters.

Раніше в ICAO зазначили, що не знають, хто саме був ініціатором історії про фейкове замінування, щоб посадити літак. Тепер там офіційно звинуватили в цьому білоруських чиновників.

«Рада ICAO визнала, що загроза замінування рейсу [...] була свідомо хибною і загрожувала його безпеці. Крім того, загрозу було доведено до відома льотного екіпажу за вказівкою вищих посадових осіб уряду білорусі», — вважають в організації.

Лише представник росії в раді ICAO виступив категорично проти такого висновку, усі інші підтримали таку заяву.