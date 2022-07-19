Огляд подій 19 липня: окупанти обстріляли Краматорськ і Словʼянськ, а у Канаді збирають гроші на Bayraktar для України

Через нічний ракетний удар по Одещині постраждали шестеро людей, зокрема одна дитина. З акваторії Чорного моря окупанти випустили по області 7 крилатих ракет типу «Калібр». Одну з них збили Сили протиповітряної оборони, шість влучили по мирному селу. Також вночі окупанти випустили приблизно 40 реактивних снарядів по Нікополю. У місті пошкоджені кілька приватних будинків та електромережі. Люди не постраждали.

На Донеччині вдень окупанти завдали ракетного удару по центральній частині міста Краматорськ — один загиблий, шестеро поранених, пошкоджені десять багатоповерхівок у центральній частині міста. Також росіяни знову обстріляли місто Словʼянськ. Пошкоджені приватні будинки, є поранені.

Росіяни штурмували підконтрольну Україні Луганщину за чотирма напрямками в районі Верхньокамʼянського і поблизу Білогорівки. Звідти вони хотіли просунутись у бік Донеччини. ЗСУ призупинили наступ, подекуди бойові дії тривають.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують викрадати людей. У Мелітополі Запорізької області захопили щонайменше ще 10 цивільних. А на окупованій території Херсонської області викрали ще трьох людей. Правоохоронці вважають, що причина викрадень — відмова цих людей співпрацювати з окупаційною владою та їхня проукраїнська позиція.

Чергові успішні дії ЗСУ на півдні. Авіація завдала ударів по складу боєприпасів рф і скупченню ворожих сил у районі Снігурівки Миколаївської області. Українські військові на півдні знищили ракетним вогнем і артилерією 65 окупантів, комплексну апаратну звʼязку «Редут-2УС», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склади боєприпасів у районі Райського Новокаховської громади й в районі Берислава.

Сапери перевірили всі звільнені населені пункти Київщини й знешкодили понад 50 тисяч мін та інших снарядів. Утім, великі території області лишаються недослідженими. Ідеться про 8 462 квадратні кілометри. Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в лісі підірвалася жителька села Мила Бучанського району. За словами очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, на обстеження всієї території підуть роки.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що Миколаїв можуть закрити на кілька днів, щоб «зачистити» місто від колаборантів і диверсантів.

Україна повернула тіла ще 45 полеглих захисників. Операція з передачі тіл загиблих військових відбулася за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка.

У Канаді теж відкрили збір коштів на безпілотник Bayraktar для України. Його хочуть відправити до Дня незалежності 24 серпня. Станом на 16:00 19 липня вже зібрали понад 12 тисяч канадських доларів із необхідних 7 мільйонів.

Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи, щоб звільнити більше місць для українців. Про таке рішення оголосили після того, як в Ірландії закінчилися місця, призначені для переселенців-українців, бо їх зайняли біженці з інших країн.