Ірландія призупиняє безвіз для біженців із 20 країн Європи, щоб прийняти українців

Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи, щоб звільнити більше місця для українців.

Про це пише Politico.

Про таке рішення оголосили 18 липня — після того, як в Ірландії закінчилися місця, призначені для переселенців-українців, бо їх зайняли біженці з інших країн.

У результаті сотні людей з України, переважно жінок і дітей, які прибули в Ірландію, спали на підлозі в аеропорту Дубліна. Із 19 липня їх тимчасово поселять у наметовому містечку, яке армія розгорнула на північ від столиці.

У Дубліні ці проблеми повʼязали з несподівано сильним потоком біженців, які прибувають з інших країн Європи. Зазначають, що зараз із ЄС приїжджає вдвічі більше людей, які шукають прихисток, аніж до пандемії.

Тож уряд Ірландії вирішив призупинити дію безвізового режиму для біженців із 20 країн: Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

Вони, як і Ірландія, підписали Угоду Ради Європи про скасування віз для біженців — пакт 1960 року, який дозволяє тим, хто шукає захисту в одній країні-підписанті, перебувати в іншій країні-підписанті до трьох місяців без візи.

Ірландія вперше призупинила дію цієї угоди. Міністр закордонних справ Саймон Ковені наголосив, що ця зміна «допоможе захистити українців та представників інших національностей, які тікають від війни, оскільки зменшить випадки зловживання цією системою».