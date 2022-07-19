Війська росії завдали ракетного удару по Одещині. Є поранені

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по області. «Ракетна атака. Країна-терорист «традиційно» воює з мирним населенням. Триває рятувальна операція. Деталі — згодом», — написав він у Telegram.

Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич у коментарі «Суспільному» заявив, що у одному з населених пунктів горять два будинки і ще два зруйновані вщент. Поранення дістали четверо людей.

Удари були завдані приблизно о 23:30, коли в області лунала повітряна тривога.