Усі звільнені населені пункти Київщини перевірили сапери. Знешкодили понад 50 тисяч мін та інших снарядів

У Київській ОВА повідомили, що всі звільнені населені пункти області перевірили сапери ДСНС. Вони знешкодили понад 50 тисяч мін та інших снарядів.

Про це заявив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

«На сьогодні спеціальні служби обстежили всі населені пункти області, що знаходилися під окупацією, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це 270 міст, сіл та селищ у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київщини. Із початку робіт рятувальники знешкодили 52 862 одиниці вибухонобезпечних предметів», — зазначив він.

Однак Кулеба підкреслив, що ще великі території області лишаються недослідженими. Йдеться про 8 462 кв. км, з них 2 600 кв. км — у Зоні відчуження. Він наголосив, що на обстеження всієї території підуть роки.