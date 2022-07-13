Події 13 липня в огляді «Бабеля»: ЗСУ знищили чергові склади рф, росіяни обстріляли Запоріжжя та Миколаїв, Німеччина обіцяє Україні артилерію і ППО

ЗСУ продовжують знищувати російські склади боєприпасів. Напередодні Сили оборони поцілили у склади та бази, що розташовані у Червоному Яру та Великій Вергунці біля Луганська. А у Новій Каховці на Херсонщині окупанти від ударів ЗСУ втратили понад 1 000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Вночі українські бійці вдарили по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці.

Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровщини. Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади — Червоногригорівська та Мирівська. У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач. У Мирівській — пошкоджений заклад соціальної інфраструктури. Крім того, ворог обстріляв Індустріальний та Немишлянський райони Харкова, внаслідок чого п’ять людей дістали поранення. Зараз вони перебувають у лікарні та отримують усю необхідну допомогу.

Війська рф обстріляли Запоріжжя ракетами. Дві крилаті ракети росіян поцілили в цех одного з підприємств у Дніпровському районі. Виникла пожежа. Зараз рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. Як зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, попередньо, цей ворожий обстріл поранив сімох людей.

Кількість загиблих від російського ракетного удару у місті Часів Яр на Донеччині зросла до 48. Рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами житлового будинку. Розбір завалів триває.

США мають інформацію про трьох американців, які зникли під час бойових дій в Україні. Двоє із них — добровольці Олександр Дрюке та Енді Хʼюн, які потрапили в полон 9 червня під час запеклого бою під Харковом. Імʼя третього американця назвали тільки зараз. Як пише The Guardian, росіяни взяли у полон цивільного афроамериканця Суеді Мурекезі — він не брав участі в бойових діях і був затриманий нібито через участь у проукраїнських мітингах.

Уряд Німеччини опублікував оновлений перелік озброєння, яке готується до передачі Україні. Він містить РСЗВ, ППО, купу боєприпасів і артилерії.

Україна домовилась із Францією про передачу 36 легкозбірних мостів. Їх встановлять на місці знищених під час бойових дій мостів.

Кабінет міністрів України виділив майже 300 мільйонів гривень на ремонт ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуку. Їх мають відновити до опалювального сезону. Про це заявив премʼєр Денис Шмигаль та пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Поляки збирають гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate і наземну станцію управління. Їх передадуть Україні. Необхідно зібрати 4 мільйони злотих (24,7 млн грн). За перший день вже зібрали 20 500 злотих.

Північна Корея визнала «незалежність» квазідержавних утворень «днр» і «лнр». КНДР і «днр» уже домовилися про подальші кроки із встановлення «дипломатичних відносин». Пропагандистські ЗМІ опублікували фото зустрічі так званого посла «днр» і посла КНДР у росії. У відповідь Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР.