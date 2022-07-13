ЗМІ назвали третього американця, якого взяли в полон росіяни

У червні речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США мають інформацію про трьох американців, які зникли під час бойових дій в Україні. Двоє із них — добровольці Олександр Дрюке та Енді Хʼюн, які потрапили в полон 9 червня під час запеклого бою під Харковом. Імʼя третього американця назвали тільки зараз.

Як пише The Guardian, росіяни взяли у полон цивільного афроамериканця Суеді Мурекезі — він не брав участі в бойових діях і був затриманий через нібито участь у проукраїнських мітингах.

35-річний Мурекезі жив у Херсоні з 2020 року, де вів бізнес. За словами брата затриманого, Мурекезі зателефонував йому вранці 7 липня і повідомив, що знаходиться у в’язниці Донецька — де тримають Дрюке і Х’юна. Брату він розповів, що росіяни використовують його у пропагандистських відео. 10 червня у соцмережах окупантів почали з’являтися відео з Мурекезі.

Херсонські друзі американця розповіли, що той зник, коли поїхав шукати пальне для авто.

У Державному департаменті США заявили, що їм відома доля Мурекезі.