ЄСПЛ вимагає від росії не допустити страти полонених британців у «днр»

Європейський суд з прав людини постановив, що росія повинна не допустили смертної кари двох британських добровольців української армії, яких російське утворення «днр» засудило до розстрілу.
Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ.
Суд ухвалив термінові заходи щодо Ейдена Асліна і Шона Піннера, яким загрожує смерть. Суд зазначив, що уряд росії має забезпечити невиконання «вироку» та належні умови утримання британців, а також надати їм необхідну медичну допомогу. Суд наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців.
Аналогічне рішення ЄСПЛ ухвалював щодо марокканського бійця ЗСУ Брагіма Саадуна, якого в «днр» теж засудили до розстрілу.
- 28-річний Ейден Аслін, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер і 21-річний підданий Марокко Брагім Саадун офіційно служили в ЗСУ. Їх взяли в полон у Волновасі 12 березня. 9 червня «верховний суд днр» виніс їм вирок — розстріл.
- Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у лавах Збройних сил України, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як з військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога. Окрім цього, вони захищені Женевською конвенцією.
- 23 червня стало відомо, що Асліна скоро стратять.