ЄСПЛ вимагає від росії не допустити страти полонених британців у «днр»

Європейський суд з прав людини постановив, що росія повинна не допустили смертної кари двох британських добровольців української армії, яких російське утворення «днр» засудило до розстрілу.

Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ.

Суд ухвалив термінові заходи щодо Ейдена Асліна і Шона Піннера, яким загрожує смерть. Суд зазначив, що уряд росії має забезпечити невиконання «вироку» та належні умови утримання британців, а також надати їм необхідну медичну допомогу. Суд наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців.

Аналогічне рішення ЄСПЛ ухвалював щодо марокканського бійця ЗСУ Брагіма Саадуна, якого в «днр» теж засудили до розстрілу.